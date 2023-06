Nello stadio San Marco un torneo Uisp con i piccoli calciatori per sostenere l'Agbe e i bambini malati

Domenica 24 giugno nello stadio in via San Marco a Pescara, si terrà un torneo di calcio riservato ai bambini a scopo benefico. Scenderanno in campo, infatti, bambini dai 6 agli 8 anni e l'obiettivo, come spiega l'assessore Nicoletta Di Nisio che con l'assessorato da lei guidato ha patrocinato l'iniziativa, di raccogliere fondi da destinare all'Agbe per i bambini malati in ospedale. Il torneo è organizzato dall'Uisp Abruzzo Molise.