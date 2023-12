A Spoltore l'edizione natalizia della "Partita del cuore" all'insegna delle beneficenza

Torna la "Partita del cuore" di pallacanestro a Spoltore in versione natalizia. La K-Jgem in collaborazione con il Comune di Spoltore invitano tutti a partecipare alla seconda edizione prevista per il 23 dicembre alle ore 20:30 nel pala D'Amario in via Montesecco a Spoltore.

"Quale occasione se non il Natale per essere solidali aiutando con una piccola offerta chi ha più bisogno. L’intera somma sarà devoluta in beneficenza alla casa famiglia “Il Piccolo Principe” di Santa Teresa con l’obiettivo di far sentire la nostra vicinanza a questa importantissima realtà parte del nostro territorio. Durante l’evento interverranno numerosi ospiti, porteranno i loro saluti l’amministrazione comunale, ci sarà musica live, giochi e tanto altro".L'evento è promosso da Endas, dall'amministrazione comunale con il sindaco Chiara Trulli e l'assessore alla cultura Nada Di Giandomenico, oltre alla consigliera delegata allo sport Angela Scurti.