A Spoltore un concerto dedicato alle musiche del cinema italiano per la festa della Repubblica

Un concerto di musiche del cinema italiano a Spoltore per celebrare la festa della Repubblica. Appuntamento il primo giugno in piazza D'Albenzio con l'evento organizzato dalla Società operaia di mutuo soccorso, con il patrocinio del Comune alle ore 21.00 per il concerto dell'Orchestra 12 Note e direttore Riccardo Rossi.

La direzione artistica è di Manuela Martinelli, presenta Alessandra Renzetti. Il sindaco Chiara Trulli:

"Siamo felici di questa iniziativa della Soms. Darà alla città di Spoltore l'occasione di mettere nel giusto rilievo la ricorrenza, in questa splendida piazza che, anche grazie alla presenza della sede della Società Operaia, si candida come luogo ideale per incontri, convegni, concerti".