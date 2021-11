Tutto esaurito nella sala consiliare del Comune di Spoltore per la Masterclass musicale con i figli di Jaco Pastorius

Grande successo per la Masterclass con Through Jaco Legacy Trio nella sala consiliare del Comune di Spoltore, evento appendice alla 39esima edizione del Festival ‘Spoltore Ensemble’, e prologo alle 40 candeline

della storica kermesse. L'iniziativa ha vistyo la presenza di Felix e Julius Pastorius, rispettivamente al basso e alla batteria, e Josè Luis Santacruz al sax

soprano, artisti di fama internazionale che hanno portato a Spoltore un'esperienza inedita che si ripeterà in futuro spiega l'amministrazione comunale con il sindaco Luciano Di Lorito, l'assessore alla cultura Roberta Rullo assieme al direttore artistico del festival Angelo Valori:

“La 39esima edizione del Festival Spoltore Ensemble ha segnato un punto di svolta nell’organizzazione della storica rassegna artistica in vista del quarantennale. L’obiettivo è stato quello di costruire un Festival che non

fosse destinato a vivere solo per quattro o cinque giorni esclusivamente nel periodo estivo, ad agosto, ma piuttosto trasformare la kermesse in un trampolino di lancio e di partenza di altre iniziative artistico-culturali da svolgere nel corso dell’anno, facendo in modo che tutte avessero come unico filo conduttore lo stesso Festival, un modo per portare la manifestazione sul territorio, nelle scuole, nei nostri luoghi di cultura, realizzando l’obiettivo di permettere alla stessa città di identificarsi con quell’evento che è poi uno dei nostri simboli e tratti distintivi.

Siamo partiti con questo primo fine settimana e con un Masterclass che ha visto una risposta eccezionale da parte del pubblico: in appena 12 ore abbiamo registrato il tutto esaurito nelle prenotazioni, confermate dalle

presenze arrivate da ogni parte d’Italia, da Taranto alle Marche, giovani musicisti, appassionati, addirittura docenti che hanno voluto assistere a un momento artistico-didattico-musicale di

grandissimo livello”.

Felix e Julius tornano in Italia, figli del grande bassista Jaco Pastorius ed assieme a loro Jose Luis Santacruz sassofonista spagnolo ideatore e arrangiatore del progetto musicale che si basa sulla musica di Jaco in chiave inedita.

I componenti del trio hanno una tale comprensione e conoscenza delle composizioni tanto splendide quanto complesse di Jaco Pastorius, che possono suonare nelle diverse parti strutturali dell'opera cambiando l'ordine o riportandole con i riff più inaspettati generando una costante sorpresa e assicurando con il loro virtuosismo il godimento di un concerto di alto livello.