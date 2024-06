A Spoltore vincono la tappa finale del "Festival della Melodia" Lorenzo Di Giovanni, Genny Cusopoli e Janis Scatena

Si è tenuta all'Arca di Spoltore la finale nazionale del "Festival della Melodia" che ha visto tra i più votati della gara l'abruzzese Lorenzo Di Giovanni con il brano "Bisogna solo chiedersi", il partenopeo Genny Cusopoli con "Si tu quieres" per la migliore interpretazione, e la marchigiana Janis Scatena con "Vodoo" per le qualità vocali.

La serata è stata presentata da Maurizio Tocco e Stella Cantelli, davanti ad un pubblico numeroso, con una giuria attenta e qualificata per la valutazione dei brani inediti. La commissione è stata presieduta dal discografico Angelo Anselmi, e composta da esperti del settore come Vincenzo Di Nicolantonio, Carmine Salvatore, Valeria Di Francesco, Maria Mastrogiacomo, Marina Febo, Riccardo Clinco e Barbara Di Marco.

Lo spettacolo, in diretta online sui siti festivaldellamelodia.net e su Abruzzi.tv, grazie alla collaborazione tecnica con Damaso Dell'Elce, si è aperto con il brano "Il trucco degli dei" della detentrice nazionale del titolo Giada Serraiocco, ed ha visto esibirsi con successo anche un'altra grande ex della kermesse canora come Elena Polidoro, trionfatrice a Sanremo di una storica finale del Festival della Melodia edizione 2019.

La giuria, inoltre, ha assegnato il premio della giuria "Pierangelo Bertoli" a Giuliana Marinelli con "Fuoco su di me" e ad Angelo Di Crescenzo con "Two of kind". Hanno cantato molto bene anche gli altri finalisti della 35° edizione dell'unica rassegna itinerante abruzzese riconosciuta e patrocinata da Siae Italia, Simone D'Annibale, Giulia Martino, Roberta D'Amelio e Fabrizia Di Fabio. Per le premiazioni sono intervenute il sindaco di Spoltore Chiara Trulli e le Miss Adriatico Francesca Sicignano e Giorgia Martinelli.