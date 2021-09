Torna a Spoltore la festa della Madonna del Popolo: il programma

Dal 3 al 6 settembre Spoltore torna a celebrare la Madonna del Popolo. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale assieme a monsignor Gino Cilli che evidenzia come, nonostante la pandemia, la voglia di onorare e festeggiare Maria è più forte.

La statua dedicata a Maria sarà esposta venerdì, nella chiesa di San Panfilo, al termine della messa delle ore 18.00. Alle 21.00, sempre in chiesa, la conferenza di Valentina Angelucci sulla Santa Messa "in dieci mosse". Sabato 4 in piazza Di Marzio il Coro Polyphonia, diretto dal M° Gianni Golini, in concerto.

Domenica 5 settembre la banda "Città di Ripa Teatina" si esibirà in varie occasioni a partire dalla mattina (dalle 8.30 in sfilata nel capoluogo; dalle 10 delle 21.30 con il soprano Mariarita D'Orazio in Piazza Di Marzio).

Nel pomeriggio, dalle 17.30, il momento più intenso con la eievocazione del Miracolo della Madonna ie il corteo storico in costume cinquecentesco: l'adattamento dei testi è di Giustino Pace, la recitazione a cura del gruppo scout di Spoltore, il coro parrocchiale animato da Carlo Rullo, coreografie di Franca Miani, costumi di Davide De Lorenzo.

Infine lunedì 6 settembre con il concerto del Duo Fedip, Arianna Di Pasquale e Fulvio Ferrara, alle 21 nella Chiesa di San Panfilo: con fisarmonica e flauto interpreteranno brani di Bach, Bloch, Piazzolla, Solotarev e altri.

La festa per la Madonna di Spoltore da secoli richiama fedeli da tutto il territorio circostante, con la statua che fino agli anni '70 usciga in processione solo ogni 5 anni. Il sindaco Luciano Di Lorito:

"Le celebrazioni dedicate alla Madonna del Popolo non sono soltanto un rito religioso sentito e partecipato, ma rappresentano storicamente anche un tratto fortemente identitario della nostra comunità".