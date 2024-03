Lo Spartan Race Italy sbarcherà in autunno a Città Sant'Angelo

Sbarcherè a Città Sant'Angelo nel mese di novembre del 2024 una delle tappe dello "Spartan Race Italy". Lo ha fatto sapere il sindaco angolano Matteo Perazzetti, in merito alla manifestazione di livello internazionale che si terrà il 16 novembre. Perazzetti sui social ha commentato:

"Uno degli eventi sportivi più grandi in Europa approda in Abruzzo e per la precisione a Città Sant’Angelo. Un evento che richiama 4000 atleti da tutta Europa che si sfideranno sul territorio angolano. Il nome di Città Sant’Angelo viaggerà in tutto il Mondo. Un’opportunità turistica unica per far conoscere il nostro territorio alle più di 10000 persone che animeranno le vie della nostra città. A poche ore dall’apertura delle iscrizioni Booking ha esaurito quasi tutte le disponibilità di accoglienza dei nostri Hotel. " SI tratta della gara ad ostacoli più famosa del mondo, dove gli atleti dovranno superare prove di resistenza, agilità e forza. Le distanze sono la 5km e la 10km rispettivamente con 20 e 25 ostacoli di ogni genere.