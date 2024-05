Torna a Silvi paese la festa del patrono San Leone e il suggestivo rito del "Ciancialone"

SI rinnova anche quest'anno a Silvi paese, in occasione della festa del santo patrono San Leone, l'affascinante e antico rito del Ciancialone. Dal 29 al 31 maggio infatti si terranno i festeggiamenti religiosi e civili con l'esibizione della banda dell'oratorio e città di Silvi mercoledì 29 maggio che seguirà la santa messa e la processione, mentre giovedì 30 maggio teatro in piazza con la commedia "Ma come si chiame?" di Tonino Ranalli. L'appuntamento più atteso è però quello di venerdì 31 con l'accesione alle ore 21 del ciancialone, una grossa fascina di canne realizzata dagli abitanti del paese.

Il trasporto in piazza attraverso una particolarissima slitta a ruote del gigantesco fascio di rami fino alla piazza principale ed ha origini molto antiche: una leggenda del quindicesimo secolo, infatti, racconta che Silvi e tutta la costa abruzzese erano vittime di numerose incursioni da parte dei turchi, con alcune città che riuscirono eroicamente a resistere agli assalti ed altre, come Ortona e Francavilla, che invece dovettero cedere. Secondo la leggenda, fu proprio San Leone un giovane che affrontò nel porticciolo di Cerrano con una fiaccola in mano i nemici: più correva e più la fiaccola emanava una luce intensa ed incandescente, tanto che gli invasori credettero che un intero esercito fosse lì ad aspettarli e per paura di perdere il bottino già conquistato, si ritirarono

Una volta arrivato nella piazza, il fascio di canne viene sollevato con delle corde davanti alla chiesa, ed il giovane silvarolo più coraggioso che spesso porta il nome di Leone, sale con una scala fino alla cima per accenderlo. Il ciancialone viene preparato già nelle settimane precedenti dai residenti, e l'accensione richiama migliaia di turisti e curiosi provenienti anche da fuori Abruzzo.