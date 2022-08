A Silvi la prima edizione della "Notte blu dell'Adriatico": il lungomare diventa una maxi isola pedonale

Prima edizione della "Notte blu dell'Adriatico" a Silvi Marina oggi mercoledì 3 agosto. Il lungomare infatti, diventerà una maxi isola pedonale con concerti, spettacoli itineranti, mercatini e punti enogastronomici dalla rotonda dell'ex villaggio del fanciullo fino al sottopasso Palestini, dalle 20 alle 3 del mattino. L'evento, spiega il Comune, è stato organizzato in collaborazione con gli esecizi pubblici e le associazioni di categoria dei commercianti, con i negozi che resteranno aperti e ci saranno mercatini .

Per quanto riguarda i parcheggi, oltre alle strade adiacenti al lungomare, saranno disponibili il multipiano di via Roma, la piazza della Chiesa dell'Assunta, il parcheggio della stazion, gli stalli di via Roma e piazze e strade di Silvi Nord e Silvi Sud fuori dall’area pedonale e il parcheggio di Universo Commerciale. In occasione della Notte Blu dell’Adriatico sarà istituito il divieto di sosta e e di accesso ai veicoli sul lungomare a partire da via Colombo fino a sottopasso Palestini - Via Garibaldi; divieto di sosta da via Colombo a via Garibaldi - sottopasso Palestini dalle ore 15:00 del 3 agosto 2022 fino alle ore 06:00 del 4 agosto 2022; divieto di transito ai veicoli da via Colombo a sottopasso Palestini - via Garibaldi dalle ore 18:00 del 3 agosto 2022 alle ore 03:00 del 4 agosto 2022.