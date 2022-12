"Rapporti di coppia, il mal d'amore": seminario del ciclo teatro e psicoanalisi

Si chiama "Rapporti di coppia, il mal d'amore" il seminario del ciclo teatro e psicoanalisi che si terrà sabato 18 febbraio 2023 al Piccolo Teatro Orazio Costa dalle ore 15 alle ore 18. Ingresso gratuito.



Ci sono storie d'amore dove ci si rovina l'esistenza, ci si annienta, si attende qualcosa che non si realizzerà mai e ci sono relazioni stabili vissute come insoddisfacenti e noiose. È faticoso creare un’intimità, è penoso interromperla quando è giusto farlo e crea disagio rimanere imprigionati in una dipendenza affettiva. Perchè il mal d'amore fa così male?



La psicanalisi e il teatro si fondono per mettere in scena i propri vissuti, le proprie emozioni, confrontare le esperienze, immedesimarsi nell’altro. Le tematiche affrontate verranno rappresentate, messe in scena da attori e commentate con i partecipanti.



Per informazioni, e-mail: psicologiadonna@psicologiadonna.it. Seminario a cura della dottoressa Mariacandida Mazzilli, psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico. Svolge attività clinica in ambito psicologico e psicopatologico. Realizza e coordina progetti nell’ambito della prevenzione e della educazione alla Salute. Collabora in qualità di consulente clinico con periodici e radio a diffusione nazionale.