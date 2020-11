"World lemon day" al Tropico: un limone in cambio di un gin tonic

Aspettando il 18 novembre, prima giornata del "World lemon day”. Ricorrenza bizzarra? Non per 'Tropico', che anticipa questo evento già dal 4 novembre con un'iniziativa davvero speciale: presentatevi al bar, ordinate due Gin Mare Capri Limited Edition & Tonic e pagate il terzo con... un limone! Per celebrare il "World lemon day", infatti, 'Tropico' riconoscerà il vero valore del limone trasformando l'umile frutto giallo in un’unità monetaria scambiabile.

COME CAMBIARE IL LIMONE:

1. Porta un limone da casa

2. Presenta il limone al Tropico dalle ore 15 alle ore 18

3. Ricevi in ​​cambio 1 gin Mare Capri limited edition & tonic in omaggio

I limoni non potranno essere utilizzati per rivendicare altri cocktail ad eccezione del Gin Mare Capri tonic. Per informazioni: tel 349/7818410.