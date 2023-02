Food & fashion con il "Violet Day" al centro Ibisco di Città Sant'Angelo

Sarà ispirato allo zafferano l'evento "Violet Day" di domenica 5 febbraio a Città Sant'Angelo con "food & fashion" protagonisti sia dentro che fuori la passerella del Palamoda d'Abruzzo. Un'iniziativa singolare nel suo genere per inaugurare la settimana fieristica "Unica" a cura dell'azienda Unigross, che ha coinvolto per l'occasione i principali brand dell'intimo e del tessile che faranno passerella per presentare le nuove collezioni con modelli e modelle che arriveranno da ogni parte della penisola.

Ad intrattenere gli invitati, la degustazione di prodotti selezionati per rappresentare al meglio due regioni da sempre molto vicine come l'Abruzzo e il Molise. Balletti, ospiti d'onore e musica non mancheranno in una giornata che andrà avanti all'insegna della qualità e delle novità. Il progetto a firma di Eat Abruzzo-Molise, voluto dall'imprenditore Giuseppe Massullo e dalla coordinatrice Rossella Gianfagna, si avvale della collaborazione di Maura Paparo, coreografa di punta del programma "Amici" di Canale 5, e della scenografa dei principali programmi Mediaset Rossella Tilli. A presentare la manifestazione saranno il giornalista Paolo Minnucci e l'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli.