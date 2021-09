Torna a Montesilvano l'Utopia Oktoberfest

Orario non disponibile

Dal 23/09/2021 al 26/09/2021

Indirizzo non disponibile

Appuntamento a Montesilvano con l'Utopia Oktoberfest che si terrà in un tendone allestito nel parcheggio del centro commerciale Porto Allegro dal 23 al 26 settembre. Sarà possibile degustare vari tipi di birra, nello spirito dell'Oktoberfest tedesca.

Per poter entrare sarà necessario il green pass, come da disposizioni governative. Tuttavia l'organizzazione metterà anche a disposizione, in collaborazione con una farmacia, i tamponi rapidi da effettuare all'ingresso.