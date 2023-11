A Collecorvino la tradizionale fiera “I Sapori di San Martino”

Indirizzo non disponibile

Domenica 12 novembre, all’interno dell’azienda vitivinicola “Tenuta del Priore” di Collecorvino, dal mattino i sapori d’autunno saranno protagonisti, tra musica, artigianato e degustazioni di vino “Terre dei Vestini”: è la sesta edizione della fiera “I Sapori di San Martino”, che quest’anno si svolgerà all’interno della splendida cornice della Tenuta del Priore, a Collecorvino, a cura dell’associazione culturale Congiunti.

All’insegna delle antiche tradizioni contadine, "I sapori di San Martino" rappresenta l’evento che valorizza le eccellenze enogastronomiche del territorio, regalando ai visitatori un esperienza unica tra prodotti agroalimentari, degustazione di vini, artigianato, musica e animazione per i più piccoli. La fiera ospiterà sette aziende vitivinicole Terre dei Vestini, oltre 10 aziende del settore agroalimentare, circa 20 stand artigianali, il tutto accompagnato dai piatti della tradizione contadina come pipindune e ove, cif ciaf, pecora alla callara.

Non mancheranno gli animali, con possibilità di passeggiate a cavallo e pony. “Siamo giunti alla sesta edizione senza neanche accorgercene, è un evento che richiama le antiche tradizioni in chiave moderna, una giornata in cui tutta la famiglia trova gusto e divertimento”, ha dichiarato Fabrizo Mazzocchetti, presidente dell’associazione.