A San Valentino in Abruzzo Citeriore “Suoni, profumi e sapori di novembre” 

Dove Indirizzo non disponibile San valentino in abruzzo citeriore

Sacro e profano, tradizione e innovazione, ma anche turismo e natura. Questa la ricetta vincente di “Suoni, profumi, sapori di novembre a Castrum Petrae”, tre giorni di festa che animeranno il centro storico di San Valentino in Abruzzo Citeriore. Si parte venerdì 10 novembre alle 19:30 con la celebre e storica Processione dei Cornuti, si prosegue sabato 11 e domenica 12 con musica dal vivo, degustazioni di vino, piatti della tradizione popolare, accompagnati da attività per grandi e piccini.

Saranno 8 i punti cibo disseminati lungo un percorso enogastronomico che attraversa tutto il paese, da piazza Duomo, al Castello e a scendere lungo le antiche strade del centro storico. Sabato (dalle 19 alle 2) e domenica (dalle 12:30 alle 23) il paese si accende di luci, musica, litri di vino e piatti tradizionali della cucina tipica abruzzese: castagne arrosto, salsicce, spezzatino, polenta, zuppa di farro, innaffiati da vino Montepulciano e vin brulé. Alle 22 in piazza Duomo si esibiscono i Thousand Years Between e Petramante.

Domenica 12, invece, si inizia alle 12:30 con il mercatino dell’artigianato, poi pranzo nei tanti punti cibo disseminati nel centro storico, laboratori creativi per grandi e piccini e laboratori di erboristeria. Quest’anno sarà possibile anche prenotare una passeggiata in ebike agli eremi della Valle dell’Orfento, oppure lungo le stradine del centro storico di San Valentino.

Alle 19:30 (Sala Ammirati) l’evento clou con il concerto del cantautore americano Micah P. Hinson. Nei tre giorni di festa, inoltre, sarà possibile visitare anche il Museo dei Fossili e delle Ambre. La settimana in onore di San Martino, inizia già venerdì 10 novembre, alle 19.30, con la celebre e antica “Processione dei cornuti”, sfilata goliardica di corna animalesche e simboli fallici che sfilerà per le “rue” del paese per concludersi sotto le finestre dell’ultimo sposato del paese, deriso e sbeffeggiato come vuole la tradizione.

PROGRAMMA EDIZIONE 2023

Venerdì 10 novembre

- ore 19 - Sfilata dei Cornuti (Largo San Nicola)

Sabato 11 novembre

- ore 15 Escursione eremo di San Bartolomeo (partenza da Largo San Nicola - prenotazioni al 349.6648985)

- ore 19 Apertura stand gastronomici

- ore 22 Live music: Thousand Years Between

Petramante” (piazza Duomo)

Domenica 12 novembre

- ore 10 Escursione e-bike tra le contrade di Castrum Petrae e trekking nella Valle dell’Orfento (prenotazioni al 349.6648985)

- ore 10 “In bici insieme” Associazione Sipuofare

- ore 12.30 Apertura stand gastronomici

- ore 15 Laboratori creativi per bambini Pupa di cartapesta e bricolage (380.2672456)

- ore 16 Balli e sapori autentici (cortile del Museo Ambre e Fossili, Largo San Nicola)

- ore 19.30 Live music: Micah P. Hinson (Sala Ammirati - posti limitati 388.9589718 - 349.4975138).