Sagra di Sant'Antonio: il programma dell'edizione 2022

Torna lungo la strada parco, per la sua 16esima edizione, la sagra di Sant’Antonio. L’evento 2022 di svolgerà dal 4 all’8 agosto. Tutte le sere, a partire dalle ore 19, all’interno della sagra potranno essere degustati i prodotti tipici abruzzesi: porchetta, arrosticini, salsicce, baccalà, pizze e ciambelle fritte, ma non mancheranno anche hot dog, patatine, cocomero, dolci e crepes (per celiaci e non).

Ogni sera, poi, dalle ore 21 ci sarà la musica ad allietare la degustazione. Il programma si apre giovedì 4 agosto con i Campari Blues, mentre venerdì 5 agosto si terrà uno speciale concerto della band Hot Staff. Sabato 6 agosto toccherà al live del gruppo musicale 6.0, mentre domenica 7 agosto sarà di scena l'orchestra della Rimbam beat. Chiusura lunedì 8 agosto con l’esibizione del complesso musicale Latoscuro Night Fever e, a seguire, dalle 23.30 l'estrazione dei biglietti della lotteria.