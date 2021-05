Weekend a Montesilvano con il primo "Pulpa Festival"

Weekend a Montesilvano con il Pulpa Festival vol.1, laboratorio a cielo aperto dedicato alla street art, alla musica e allo street food. L’iniziativa si svolgerà l’8 e il 9 maggio in via Saragat, dove 16 artisti internazionali, provenienti da tutto il mondo, realizzeranno, in una parete lunga circa 320 metri, che costeggia la strada, la propria opera in modalità live, a contatto con il pubblico.

L’amministrazione comunale ha affidato l’organizzazione del Pulpa Festival all’associazione culturale Asso Art. La rassegna vedrà la partecipazione di Alessandra Carloni, Andrew Tosh, Carlo Alberto Giardina, Isiderio, Luca Font, Malone, Mr Thoms, Mr Wolf, Raul, Samuele Romano, Solo&Diamond, The Spider, Urbankofa, Urka e Zoti9. Enrico Peca è l'art director del Pulpa Festival e il responsabile dello Spazio 010.

"Il Pulpa Festival di Street Art propone sul territorio un nuovo modo di vivere l’arte – afferma l’assessore alle politiche giovanili Alessandro Pompei – per riappropriarsi della strada e quindi della propria città, per tornare a vivere anche i luoghi più nascosti in modo nuovo. La strada diventerà così il luogo dove incontrarsi e interagire. Questo festival sarà un vero e proprio evento culturale dal vivo, proprio come accade nelle maggiori città europee, con lo scopo di far diventare strade come via Saragat mete per attirare nuove tipologie di turisti".

Durante le giornate, nel pieno spirito “street”, nel rispetto delle normative anti Covid e lungo tutto il tratto di via Saragat destinato alle opere, verranno posizionati dei food track (camioncini per lo street food) e postazioni, stand musicali con dj-set che si alterneranno durante tutte le giornate.