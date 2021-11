A Montesilvano l’evento “Pizza, Vino e… Olio Novello”

Giovedì 11 novembre, alla Pizzeria NostrAmo, ci sarà l'evento “Pizza, Vino e… Olio Novello”, ideato da Nicola Salvatore che così lo presenta: “È il primo evento che proponiamo nella Pizzeria NostrAmo, della quale sono Pizza Chef Resident. Sarà la giusta occasione per presentarci ufficialmente alla comunità metropolitana di Chieti e Pescara. Il locale a novembre compirà due anni, ma prima c’è stato il lockdown, poi è stata eseguita un’operazione di restyling nella primavera scorsa, in estate siamo stati impegnati con la stagione turistica e ad ottobre abbiamo ripreso la stagione regolare. Durante la serata proporremo un menu a tema autunnale con pizze che noi realizziamo solo in questo periodo e Vino Nuovo. Da NostrAmo si parlerà, come sempre, solo abruzzese con prodotti che arrivano esclusivamente dalla nostra regione”.

Queste le aziende che parteciperanno a “Pizza Vino e… Olio Novello”: Cantina Tenuta delle Grazie di Castelfrentano, Oleificio Andreassi di Poggiofiorito, Marina Palusci di Pianella, Olivicola Casolana di Casoli (con il suo intosso nuovo).

Questo il menu che sarà proposto durante “Pizza Vino e… Olio Novello”: focaccia alla "Trappitara" con olio novello; Donna Sofia (la nostra Margherita Doc); la Marsicana Doc con le patate Agria di Avezzano e la salsiccia a punta di coltello; la Puccia del Porco con la porchetta; la pizza NostrAmo; castagne, bocconotto e genziana con il vino cotto.

Info e prenotazioni: WhatsApp al +39.348 1888 700.

