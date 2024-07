Ci sono Nduccio e altri ospiti alla sagra dell’arrosticino 2024 di San Giovanni Teatino, che si festeggia a Pescara

Nasce come evento di San Giovanni Teatino ma quest’anno la pro loco locale ha dovuto cambiare location e spostare la festa a Pescara. Si terrà, dal 17 al 27 luglio dalle ore 21 in poi, la nuova sagra dell’arrosticino all’interno dell’area Fiere (confine Fontanelle).

Ci saranno spettacoli, stand gastronomici e tanto divertimento.

Tanti gli ospiti che animeranno l’evento, tra cui il più atteso è sicuramente Nduccio. Il comico abruzzese terrà banco con la sua spiccata ironia nella serata del 23 luglio. Ma la rosa degli ospiti della sagra dell’arrosticino è davvero ricca e comprende anche un altro comico, Vincenzo Olivieri, cover di grandi artisti della musica italiana, i New Trolls e i Cugini di Campagna in concerto, orchestre da ballo liscio, Pablo e Pedro da Zelig, l’Amici tour live con John Eril Dela Cruz e Ayle e, per la serata conclusiva, giungerà Manuela Arcuri per il taglio della torta “30 anni” per tutti i presenti.

A conclusione spettacolo pirotecnico e cocomerata.