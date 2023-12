“Natale al Colle” a Montesilvano con mercatini, stand gastronomici e musica dal vivo

La parrocchia di San Michele Arcangelo di Montesilvano Colle ha organizzato, nel centro storico tra piazza Calabresi, via Vittorio Emanuele e piazza Umberto I, per sabato 23 dicembre la manifestazione “Natale al Colle”, versione invernale della Sagra del Colle, che ospiterà i mercatini di Natale, stand gastronomici, spettacoli e musica dal vivo dalle ore 18,30 in poi. Ci sarà anche la Lotteria Natale al Colle. Ingresso gratuito.

Per tale occasione dalle ore 9, e per l’intera giornata, resterà chiuso al traffico il borgo. I giovani dell'Azione Cattolica delizierano i presenti con arrosticini, panini con salsiccia, fritti, panini per vegetariani e vegani, vino e birra, dolci. Possibilità di pagamento con carta e smartphone. L'evento è patrocinato dal Comune di Montesilvano. Info: 389/2610316.

"La manifestazione 'Natale al Colle' è un'occasione importante per far conoscere il borgo medioevale, tra i più belli della nostra regione, e la storia di Montesilvano - afferma l'assessore comunale alla cultura, Barbara Di Giovanni - Un sentito ringraziamento ai ragazzi dell'Azione Cattolica che con don Paolo hanno organizzato l'evento aperto a tutti".