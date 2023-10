'Il mare a tavola', cooking show organizzato dal Flag Costa

Sabato 21 ottobre il Flag Costa di Pescara aprirà le porte della sua sede per un cooking show dal titolo “Il mare a tavola”, organizzato insieme all’Accademia della Cucina Teramana e con la collaborazione della Confesercenti Pescara e della Cantina Bosco. È l’occasione per un ritorno sensoriale alle tradizioni locali, grazie alle mani del presidente del Flag Costa di Pescara Claudio Lattanzio, che realizzerà un piatto di tipici spaghetti alle vongole, e alle arti culinarie di Noemi Pica, dell’Accademia della Cucina Teramana, che preparerà un brodetto di pesce.

L’assaggio dei piatti sarà accompagnato dai vini della Cantina Bosco, partner dell’iniziativa, scelti e illustrati dalla sommelier Anna Ricciutelli. Il Flag Costa di Pescara lavora da sempre in quei luoghi in cui l’attività di pesca ha rappresentato per lungo tempo il centro dell’economia locale, con l’obiettivo di creare un’offerta turistica tematica che ne restituisca il valore storico, il ruolo e la valenza economico-sociale, per valorizzare questo grande patrimonio culturale in una chiave turistica ed economica innovativa per la città.

Per informazioni: info@flagcostadipescara.it. “Questo cooking show – spiega Lattanzio – rientra esattamente nella strategia di sviluppo del Flag Costa di Pescara, che va nella direzione di promuovere il pescato locale e la consumazione di prodotti ittici a miglio zero, facendoli conoscere a un pubblico sempre più ampio anche attraverso iniziative del genere”.

Noemi Pica dà un’immagine precisa dell’Accademia della Cucina Teramana, un gruppo che “ha più di 10 anni e oltre 80.000 membri. Siamo tutti cuochi casalinghi e proponiamo sempre piatti tipici della provincia e della regione. Il nostro scopo è quello di custodire queste tradizioni all’interno delle nostre famiglie e in quelle di quanti ci seguono, per mantenere vivi i ricordi dell’infanzia di ognuno di noi attraverso i profumi dei piatti della domenica”.