Serata di musica e buon cibo per la quinta edizione di Manoppello sotto gli ombrelli

Tutto pronto per la quinta edizione di Manoppello sotto gli ombrelli che proporrà un'atmosfera suggestiva con musica e buon cibo.

La manifestazione promossa dall'amministrazione comunale è in programma venerdì 19 agosto.

Per oltre 300 metri, lungo tutto corso Santarelli, centinaia di coloratissimi ombrelli copriranno le teste di cittadini e turisti che sceglieranno di trascorrere all’aria aperta una serata di musica e buon umore nel cuore del centro storico di Manoppello.

Sarà infatti l'antico corso cittadino, adornato di coloratissimi ombrelli, insieme a vicoli e piazze, il suggestivo teatro della quinta edizione di Manoppello sotto gli ombrelli in programma domani, venerdì 19 agosto dalle ore 19:30. Nel corso della manifestazione, che si ripete dall’estate del 2017, sarà possibile passeggiare, ascoltare buona musica in tre diversi punti del centro storico, degustare prodotti e piatti della cucina tradizionale abruzzese, oltre che visitare il cuore del borgo antico. Tre le band che si esibiranno per tutta la serata in tre suggestivi luoghi. in piazza Garibaldi andrà in scena lo show della formazione “Scena muta”; in piazza Marcinelle risuonerà la musica dei “Radiovintage”; mentre in vico San Nicola si balla con un “Dj set”. L’ingresso è libero.