International Street Food Pescara dal 5 al 7 novembre

Quando Dal 05/11/2021 al 07/11/2021 Orario non disponibile

Conto alla rovescia per l'International Street Food Pescara che si terrà in corso Vittorio Emanuele II dal 5 al 7 novembre. Ingresso gratuito. Ci saranno food truck con cibi da tutto il mondo e la birra artigianale dei microbirrifici d'Italia e non solo.

Sarà osservato il massimo rispetto di tutte le normative igieniche e anti contagio. Ingresso con green pass. Venerdi 5 novembre gli stand saranno aperti dalle ore 18 in poi. Sabato 6 e domenica 7 novembre, invece, la fiera aprirà al pubblico dalle ore 12 in poi. Per informazioni: tel. 347/5792556.

