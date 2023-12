Formaggi e birre artigianali in degustazione all'Aeroporto per 'Ab Cheese'

Proseguono gli eventi natalizi organizzati all’interno di Abruzzo Airport. Dopo la prima serata che si è svolta mercoledì scorso dedicata all’olio extravergine di oliva, con una trentina di produttori abruzzesi che hanno portato in degustazione i loro Evo, domani (20 dicembre) si svolgerà 'Ab Cheese'. Organizzato in collaborazione con il ristorante Concorde, l’evento vedrà in degustazione i formaggi abruzzesi, abbinati alle birre artigianali.

Parteciperanno il Consorzio Produttori Pecorino di Farindola, Taberna Imperiale, La Mascionara, Valle Scannese Gregorio Rotolo, Caseificio Fratelli Del Mastro, La Collina di Mariù, Fratelli Marronaro, che porteranno all’assaggio il pecorino di Farindola, di Atri, di Pizzoli, il grana di Pecora, il canestrato di Castel del Monte, i formaggi di 'La Mascionara' di Campotosto e di Del Mastro. In degustazione ci saranno anche le birre di Mezzo Passo, Almond ‘22 e Birrificio Maiella. Presenti anche gli studenti dell’istituto alberghiero De Cecco.

“Con questi eventi l’Aeroporto d’Abruzzo diventa una vetrina delle eccellenze gastronomiche della nostra regione - spiega il vicepresidente di Saga, Alessandro D’Alonzo - L’evento sugli oli è stato un successo e siamo certi che anche i prossimi appuntamenti, grazie alla qualità dei produttori coinvolti, richiameranno ulteriore attenzione”.

La settimana prosegue poi giovedì mattina, con gli studenti della scuola media del comprensivo 3 che alle 10 si esibiranno in un concerto di Natale. A seguire, alle 11,30, si terrà la presentazione del libro "Fino a Te" di Paola Tolone, la testimonianza dell’autrice, affetta da Sla (sclerosi laterale amiotrofica), del periodo più impegnativo della sua vita e di come lo ha e lo sta affrontando tra forza psicologica, valori familiari e fede.

Il cartellone eventi si chiuderà mercoledì 27 dicembre, alle 19, con Calici in Airport, l'evento, giunto alla sua seconda edizione, organizzato in collaborazione con Ais Abruzzo, l'associazione italiana sommelier. Sempre al primo piano, i sommelier dell'associazione proporranno in degustazione i vini della regione per un viaggio attraverso la proposta vinicola abruzzese. L'appuntamento sarà arricchito dal concerto del travolgente The Precious Gospel Singers, diretto dal maestro Giulia Martella, che si esibirà nelle più belle canzoni di Natale, in un repertorio classico gospel e spirituals.