La Fiera della Genziana d'Abruzzo taglia il traguardo della terza edizione

Quando Dal 25/09/2023 al 26/09/2023 Orario non disponibile

La terza edizione della Fiera della Genziana d’Abruzzo avrà luogo all’Aurum lunedì 25 e martedì 26 settembre. In prima linea l'associazione nazionale Amaro d'Italia, costituita come progetto culturale di ampio respiro nel marzo 2021 a partire dall'esperienza pluriennale dell'Amaroteca, che ha come finalità principale la valorizzazione, tutela, promozione e salvaguardia dell'Amaro, un prodotto di tradizione di grandissimo valore, particolarmente ricco e diffuso nel nostro Paese.

La genziana, che caratterizza in maniera identitaria il territorio abruzzese, è in assoluto l'ingrediente che si ritrova più frequentemente tra i componenti degli Amari italiani, venendo storicamente apprezzato anche come prodotto “in purezza” specialmente nell'esperienza e nella tradizione regionale d’Abruzzo. La Fiera della Genziana d’Abruzzo è la prima iniziativa volta a descrivere e pubblicizzare sul territorio la storia, la cultura e il valore – gastronomico, paesaggistico-territoriale, produttivo, artigianale, economico – della Genziana.

L'obiettivo è appunto la promozione del prodotto su scala nazionale e la visibilità turistica al territorio abruzzese. Le prossime fiere sono poi previste nelle province di L’Aquila e Teramo, un tour regionale pensato anche per consolidare le relazioni tra i produttori e i loro territori.