Festival della Colomba artigianale abruzzese a Villa Raspa di Spoltore

Domenica 2 aprile, al centro commerciale L'Arca di Villa Raspa di Spoltore si accenderanno i riflettori sulla 3a edizione del "Festival della Colomba artigianale abruzzese" per ribadire le peculiarità di una più che secolare tradizione della nostra regione in questo particolare segmento dolciario.

In competizione, davanti ad un'apposita giuria di esperti, ci saranno forni, pasticcerie e locali specializzati in rappresentanza delle 4 province abruzzesi con centri come Bisenti, Sant'Egidio alla Vibrata, Sulmona, Rocca San Giovanni, Lanciano e Pescara, che vantano ricette e segreti le cui origini si perdono davvero nella notte dei tempi.

"Una singolare manifestazione che promette qualità - ha dichiarato l'esperto dei fornelli Santino Strizzi - e simili appuntamenti consentono di arricchire il proprio bagaglio culturale". Ingresso gratuito.