Al porto turistico la prima edizione del Festival delle Birre d’Abruzzo

Si terrà il 10 e l'11 novembre, al Padiglione Becci del porto turistico, la prima edizione del Festival delle Birre d’Abruzzo. A organizzare l'iniziativa è la Regione Abruzzo, che ha deciso di valorizzare e promuovere un settore molto vivace e di alta qualità del nostro territorio.

Il Festival, che si avvale dell’organizzazione dell’Azienda Regionale delle Attività Produttive, si articolerà in spazi espositivi e di vendita e food truck, momenti istituzionali e convegni dedicati, attività attrattive e ludiche sempre improntate alla valorizzazione del prodotto e della sua storia, masterclass dedicate al prodotto.

L'evento è destinato alle imprese abruzzesi, operanti nel settore della birra artigianale ed è finalizzato a promuovere le produzioni di settore presso potenziali acquirenti, a sostenere e valorizzare la produzione e commercializzazione della birra artigianale e agricola abruzzese. Si alterneranno momenti di convivialità con cibo e musica, istituzionali e di divulgazione con convegni, masterclass e show cooking a tema birra.

Non sono previsti costi per i servizi e l’organizzazione a carico delle imprese se non quelli relativi all’affitto degli spazi espositivi e quanto non espressamente riportato nella comunicazione a carico dei partecipanti. Parteciperanno attività rientranti nella produzione di birra artigianale o agricola.