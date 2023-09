Appuntamento con la festa della noce all’agriturismo "Lo Scarabeo" country house di Città Sant'Angelo per sostenere il progetto in favore del distretto dell’oncologia pediatrica. Pizze e arrosticini, torneo di calciobalilla e tiro con l'arco. Registrazione alle ore 10,30. Verrà poi effettuata la raccolta delle noci dalle ore 11 alle ore 17.

Il Lions Club partecipa a questo importantissimo service, quindi sarà importante essere numerosi anche con i propri amici per trascorrere una giornata in armonia e allegria. Per l’iscrizione sono necessari 20 euro e, in aggiunta, bisognerà pagare ulteriori 10 euro per ogni chilo di noce che ciascuno vorrà raccogliere. Un evento assolutamente da non perdere, tra la solidarietà e la voglia di stare all'aria aperta.