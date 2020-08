Ferragosto al Tropico Exotic Cocktails, uno dei primi tiki bar d’Italia, il cui segno distintivo sta nella ricerca e nella sperimentazione per la miscelazione dei drink. La miscelazione tiki, infatti, nasce come evoluzione di quella tropicale, principalmente per la miscelazione del rum, ma oggi troviamo drink con uno stile tiki anche a base di gin, brandy e altri distillati.

La vera novità riguarda indubbiamente il mondo miscelazione proprio per la possibilità di provare le ricette originali di Don The Beachcomber che costituiscono l’essenza del tiki. Fog Cutter, Painkiller, Krakatoa, Hurricane e Mai Tai sono solo alcuni dei cocktails a disposizione, realizzati con ingredienti homemade di alta qualità. Il rhum la fa da padrone indiscusso, insieme a una piccola selezione di distillati classici.