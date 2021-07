A 'Estatica' torna Fermenti d’Abruzzo, il festival dedicato alla birra artigianale

A 'Estatica' 2021 si chiude il mese di agosto - dal 26 al 30 - con il festival dedicato alla birra artigianale abruzzese: Fermenti d’Abruzzo. Cinque serate di degustazioni, intrattenimento, corsi e workshop con mastri birrai. L'evento si svolgerà nel rigoroso rispetto della normativa anti Covid vigente. In caso di maltempo il festival si trasferirà nel padiglione Daniele Becci.

Più di 70 i tipi di birra da bere, studiare e votare. Come anticipa il nome stesso del festival, Fermenti è un’iniziativa spumeggiante pensata per accompagnare il pubblico alla scoperta, guidata, del mondo della birra artigianale abruzzese. Sarà presente un’ampia area food a km zero per abbinare piatti alla birre presenti. Ingresso e parcheggio gratuiti.

