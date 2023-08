Ottava edizione per 'Fermenti d’Abruzzo', la storica rassegna dedicata alla birra artigianale abruzzese

Cinque serate, dal 24 al 28 agosto, dedicate al luppolo e alla birra artigianale regionale. Appuntamento al porto turistico Marina di Pescara con "Fermenti d’Abruzzo", appuntamento atteso da centinaia di intenditori e non solo che propone degustazioni, momenti di intrattenimento musicale, corsi e workshop. Il Festival delle birre artigianali abruzzesi giunge quest’anno alla sua ottava edizione, con 6 postazioni dedicate allo street food e 14 birrifici. In particolare: Birrificio Abruzzese, Almond 22, Deb’s, Donkey Beer, Fermento Marso, Garagardo, Humus, Birra Kajana, Birrificio Maiella, Maiot, MezzoPasso, Birra Nabò, Opperbacco e Pesce Palla.

“Con Fermenti d’Abruzzo - afferma Carmine Salce, presidente del Marina di Pescara - ci avviamo alla conclusione di una grandissima stagione. Con Fermenti d’Abruzzo torniamo a dare spazio a un evento ormai affermato e di grande interesse per gli appassionati e per tutti per coloro che vogliono imparare a conoscere i prodotti di una filiera che sta esprimendo eccellenze di livello nazionale”.

Tra le principali novità, la cena gourmet 'Fermenti a Tavola', aperta al pubblico ma con posti limitati, sabato 26 agosto alle ore 20 all’interno del padiglione Becci. Prezzo fisso 45 euro, biglietti disponibili su CiaoTickets. Il menù propone prelibatezze come la ricottina di Farindola alle noci e uno show cooking con spaghettata cotta nella birra artigianale e olio Evo delle colline pescaresi, arricchita da ferfellone di Altino, eccellenza d’Abruzzo.

A ciascun piatto, rigorosamente tipico abruzzese, verrà abbinata una birra artigianale scelta direttamente da Lorenzo Kuaska Dabove, degustatore e giudice internazionale, grande ospite dell’edizione 2023. Oltre alle novità, la rassegna conferma i suoi format vincenti, a cominciare da Birre da… mare, dedicato alle degustazioni in barca e organizzato in collaborazione con Fiumareabruzzo. Prenotazioni in segreteria (proprio all’ingresso della manifestazione. Biglietto 10 euro a persona). Fiore all’occhiello restano i corsi e i workshop con mastri birrai. Prenotazioni aperte, direttamente sul sito www.fermentidabruzzo.it.

In programma negli stand: giovedì 24 alle ore 20: Workshop/Degustazioni a cura di Unionbirrai Beer Tasters Sezione Abruzzo; venerdì 25 Laboratorio con Lorenzo Kuaska Dabove, degustatore e giudice internazionale; domenica 27 Workshop/Degustazioni a cura di Unionbirrai Beer Tasters Sezione Abruzzo. E lunedì 28 alle 18.30 (al padiglione espositivo), si terrà la tavola rotonda La Filiera come valore di prodotto con special guest Teo Musso, imprenditore e birraio, motore del birrificio Baladin. Interverrà anche Stefania Bosco Nestore, presidente delle storiche cantine, per un confronto tra i due mondi, birra-vino. Modera la giornalista Antonella Luccitti.

E non mancherà la musica: oltre agli aperitivi, tutte le sere dalle 19 alle 20, si esibiranno, alle 21.30, i Driven to the Police tributo The Police (giovedì); i Fabulous Wood Soul & Rhythm’n’Blues (venerdì), I Taglia ‘90 con ballabili italiani anni ’80/’90 e dj set a seguire a cura di Vangelis (sabato); Kinny People, musica Reggae e Bob Marley Tribute con dj set finale a cura di Umberto Palazzo (domenica); tributo a Rino Gaetano con Osvaldo Bianchi, Luca Mongia e Marco Pizii e dj set Cesare Sampo (lunedì).