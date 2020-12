"Crudo & bollicine del Capodanno", l'evento di fine d'anno (da asporto) al Tropico

Aspettando il 2021, giovedì Tropico propone "Crudo e bollicine del Capodanno", aperitivo da asporto. Il locale di via Battisti anticipa dunque questo Capodanno al 31 dicembre, dalle ore 12, con un'iniziativa speciale: Special New Years Eve Limited Edition Box.



Un "cofanetto" di 25 € composto da 5 portate di pesce (ostriche, gamberi rossi di Mazzara, gamberi, triglie marinate, tonno fresco, pesce spada e seppioline) da asporto o direttamente a casa vostra da accostare con le migliori bolle francesi in circolazione.

Prenotazioni entro il 30 dicembre al numero 349/7818410. Box limitate.