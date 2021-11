Torna a Congiunti “I Sapori di San Martino”, la fiera-mercato pensata per la famiglia

Indirizzo non disponibile

Torna “I Sapori di San Martino”, in programma domenica 14 novembre a Collecorvino. La fiera, giunta alla sua quarta edizione, è organizzata dall’Associazione Culturale Congiunti, con il patrocinio del Comune di Collecorvino.

Protagonisti della manifestazione saranno il vino, il buon cibo contadino, l’artigianato, la musica folkloristica e il divertimento per i più piccoli. Per l’evento verrà rispettata la normativa vigente anti Covid 19. Si prevede anche l’obbligo del Green Pass per partecipare all'evento.