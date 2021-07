'BraciAmo - Grigliato & Mangiato' al porto turistico Marina di Pescara

Prezzo non disponibile

Attesa dal 12 al 15 agosto, al porto turistico Marina di Pescara, per la rassegna "BraciAmo - Grigliato & Mangiato". Si tratta di un evento che metterà al centro la brace di legna a fuoco vivo e che arriverà al Marina per la prima volta. Organizza la Blunel di Barbara Lunelli. Ingresso gratuito.

Sarà presente anche uno stand di "Abruzzo Bbq", che si occupa di promuovere, in un unico punto, tutto ciò che serve per la grigliata perfetta: ricette, recensioni, corsi barbecue, punti fuoco in Abruzzo, negozi specializzati e soprattutto una community di appassionati con cui passare momenti conviviali e scambiare informazioni. La manifestazione rientra nel calendario degli appuntamenti di 'Estatica 2021'.

