Bilancio positivo per la prima edizione di ‘BraciAmo’, il festival della grigliata [FOTO]

Bilancio positivo per la prima edizione di ‘BraciAmo’, il festival della grigliata che si è tenuto durante lo scorso weekend al porto turistico di Pescara, nell'ambito di 'Estatica', con il gran finale nel giorno di Ferragosto. L'evento è stato organizzato da Blunel, con il patrocinio di Confartigianato Pescara e Marina di Pescara:

“L’idea è nata perché l’estate, e Ferragosto in particolare, è il periodo delle grigliate – ha spiegato Barbara Lunelli di Blunel – e abbiamo pensato di creare un’iniziativa gastronomica esclusiva in tal senso. Tutte le proposte culinarie sono state fatte alla brace, a fuoco vivo”.

Molto apprezzato anche lo stand di "Abruzzo Bbq", che si occupa di promuovere, in un unico punto, tutto ciò che serve per la grigliata perfetta: ricette, recensioni, corsi barbecue, punti fuoco in Abruzzo, negozi specializzati e soprattutto una community di appassionati con cui passare momenti conviviali e scambiare informazioni.

L’intento degli organizzatori è stato ben rappresentato dallo slogan dell’evento, “a Ferragosto la grigliata si fa da noi”. Un richiamo alla tradizione abruzzese della carne alla griglia che il 15 di agosto è immancabile. In più, creare un’occasione di incontro e condivisione dopo i mesi di restrizioni che hanno anticipato la stagione estiva.