Quando il vino bianco incontra il pesce azzurro: al porto turistico c'è 'Bianco e Azzurro'

Il pescato locale incontra le denominazioni Doc dei vini bianchi. Il tutto, all'interno del Salone Nautico "Sottocosta". Dal 20 al 22 maggio, nel porto turistico "Marina di Pescara", ci sarà una nuova edizione di "Bianco e Azzurro", evento enogastronomico organizzato dal Flag Costa di Pescara in collaborazione con Confesercenti provinciale Pescara.

Durante le tre serate, dalle ore 18 alle ore 23, sarà possibile (come suggerisce il titolo) degustare dell'ottimo pesce azzurro, elemento caratteristico della costa pescarese, insieme al miglior vino bianco, prodotto di assoluta eccellenza del territorio abruzzese. Un appuntamento assolutamente da non perdere, per la conoscenza e la promozione del pescato dell'Adriatico.