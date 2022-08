‘Bianchi d’Abruzzo e non solo’, a Pianella due serate promosse dall’associazione italiana sommelier

Appuntamento a Pianella il 20 e 21 agosto con ‘Bianchi d’Abruzzo e non solo’, due serate promosse dall’associazione italiana sommelier e dedicate al vino.

"Grazie al fermento associativo ed alla collaborazione tra Comune e volontari, siamo riusciti a struttura un calendario ricco di eventi", afferma l’assessore al ramo Gabriella Di Clemente. "Dopo 2 estati condizionate dalla pandemia. ma che avevano comunque visto tanti eventi, è stato emozionante vedere ripartire tante manifestazioni, con una presenza molto elevata di cittadini e di turisti".

"L’estate pianellese si presenta sempre più ‘Unica’ - aggiunge l’assessore all’associazionismo Antonella Di Massimo - Eventi in quantità e qualità che, ormai da tanti anni, rendono il nostro programma particolarmente attrattivo ed in grado di distinguersi. Doveroso ringraziare tutti i volontari per l’impegno e la dedizione che mettono sempre in campo nonché coloro che hanno garantito la massima sicurezza in tutti gli eventi, a partire dalle forze dell’ordine, la croce rossa e la protezione civile".