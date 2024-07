Il Beer Village di Radio Cecchetto arriva a Montesilvano

Farà tappa anche a Montesilvano il Beer Village di Radio Cecchetto. Nove tappe in tutta Italia, con partenza da Falconara. La tappa montesilvanese si terrà dal 2 al 4 agosto: sul palco a presentare anche i pescaresi Bruno Barteloni e Camilla De Berardinis, reduce da "La pupa e il secchione", oltre alla "Prendila Così Tribute Band" capitanata da Paolo De Carolis.

Il Beer Village, ultima novità targata Radio Cecchetto, è un tour che saprà creare tendenza grazie a un nuovissimo format pieno di musica, giochi, spettacoli, ospiti speciali e tante sorprese.

Tre le tappe in Abruzzo: Giulianova (12/13/14 luglio), Fossacesia (26/27/28 luglio) e Montesilvano (2/3/4 agosto - area Jova Beach Party).

La manifestazione punta a conquistare il titolo di più grande festival itinerante della birra in Europa. Sarà proprio Claudio Cecchetto, venerdì 5 luglio, a tenere a battesimo la manifestazione e a chiuderla domenica 7 con il suo show in consolle.

Ogni giorno ci sarà un programma diverso con ospiti e artisti, nazionali e internazionali. Per tutto il weekend le cover band si sfideranno a colpi di note, uno spettacolo condotto da Camilla De Berardinis, reduce da “La Pupa e il Secchione” e da Bruno Barteloni. Si comincerà venerdì con i Tabù contro I Poker, sabato I Pronipoti con The Next e, domenica, I Litfibhar se la vedranno con i Prendila Così tribute band di Mogol Battisti. Tra gli ospiti anche i dj's Georgia Mos e Botteghi, il tiktoker Michele Monopoli, lo showman Donato Russillo e tanti altri volti noti della musica e dello spettacolo. Un vero villaggio della Festa! Il Beer Village è aperto a tutti: adulti, giovani, anziani, bambini. In ogni tappa si potranno trovare l'area beer paradise e food court, l'area dolci, beat boulevard e challenge park.In ogni tappa si esibiscono più di 50 artisti, sono contemplati più di 18 concerti e feste, 12 spettacoli e 6 ospiti speciali. Nomi eccellenti del mondo dello spettacolo, DJ famosi, Cantanti, Performers, Ballerini.

Una festa continua, per tutti i gusti e tutte le generazioni. Per quanti vorranno partecipare sono già aperte le vendite dei biglietti sui portali TicketOne e CiaoTicket, dove è possibile acquistare biglietti per un singolo giorno, con prezzi a partire da Euro 10 oppure l'abbonamento a partire da Euro 25, per tutti i giorni.