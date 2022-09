A Civitaquana torna "L'Arrosticciere in Piazza", rievocazione della cottura primitiva degli arrosticini

Civitaquana l'11 e 12 settembre la rievocazione della cottura primitiva degli arrosticini con "L'Arrosticciere in Piazza" Civitaquana (Pe) Sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 si terrà a Civitaquana la IV Edizione de "L'Arrosticciere in Piazza", rievocazione storico - antropologico - culinaria della antica cottura degli arrosticini fatti con carne di pecora tagliata a mano e infilzata su ceppi di olivo o di sanguinello, cotti su due fila di mattoni ardenti, come immortalato nella foto, pubblicata sul libro "Gli Abruzzi dei Contadini 1923-1930" (Textus Edizioni), scattata davanti la chiesa della Madonna delle Grazie in un giorno di festa il 12 ottobre 1930 a Civitaquana dagli autori del libro, gli antropologi svizzeri Gerhard Rholfs e Paul Scheuermeier. Probabilmente, si tratta della più antica foto del più famoso piatto abruzzese che ritrae i nonni dei cugini Ginestrino (antica famiglia di macellai, oggi gestori di un ristorante tipico a Civitaquana), intenti nella cottura primitiva dell'Arrosticino. Il programma della IV edizione de "L'Arrosticciere in Piazza" Sabato 10/9/2022: H 18.00: mostra mercato - giochi per bambini a cura della Pro Loco (Prenotazioni 3920163001) Visite Guidate al Borgo di Civitaquana a cura della Associazione Civitas Aquana (Prenotazioni 3208432287) Anna Anconitano presenta "Paesi Danzanti", laboratorio di danza popolare e musica d'insieme. H 21.00: Primitiva cottura degli Arrosticini A seguire festa popolare con "Paesi Danzanti". Domenica 11/09/2022: H 9.00: Mostra mercato - giochi per bambini a cura della Pro Loco (Prenotazioni 3920163001). Visite Guidate al Borgo di Civitaquana a cura della Associazione Civitas Aquana (Prenotazioni 3208432287). Danze Popolari a cura della "Compagnia della Pescara". H 11.30: Intervento Museo delle Genti d'Abruzzo. H 12.30: Primitiva Cottura degli Arrosticini e danze popolari. H 16.00: Primitiva Cottura degli Arrosticini e danze popolari H 19.00: Serata Musicale a cura di "Li Straccapiazz" Per info organizzazione, famiglia Ginestrino, tel.: 3396616066.