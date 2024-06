10 anni di Mezzopasso: il pluripremiato birrificio di Popoli festeggia con una grande festa aperta a tutti

Due giorni di puro divertimento a cui tutti potranno partecipare per festeggiare il decimo compleanno del pluripremiato birrificio di Popoli Terme.

I 10 anni di Mezzopasso saranno caratterizzati da street food, live music, con la cover band dei Coldplay, Clocks, e dj set, nella giornata del 21 giugno. Mentre, sabato 22 si esibiranno Radio Supernova, cover band Oasis, e dj set Valesse / Crime.

Per l’occasione è stata messa a disposizione la navetta che partirà dal parcheggio, nella piazza antistante il Conad.

I 10 anni di Mezzopasso rappresentano un traguardo importante. Il birrificio è pronto a brindare con tutte le sue birre alla spina, a partire dalle ultime premiate con prestigiosi titoli a livello italiano e internazionale. Due serate di musica e degustazioni. Un anniversario che arriva dopo mesi ricchi di soddisfazioni.

Ricordiamo che quest’anno Mezzopasso ha ottenuto a marzo il premio come miglior pilsner artigianale italiana per la Kris Pils. Ad aprile, invece, la medaglia d’oro per la Red Stone, al World Beer Cup di Las Vegas. Con risultati di peso internazionale si era chiuso anche il 2023: un doppio oro per la Millican Extra che, a novembre, ha conquistato al Brussels Beer Challenge il titolo di miglior birra in assoluto in concorso, oltre al primo posto di categoria.

Premi dal valore anche simbolico. Arrivano per tre birre tra le prime prodotte dallo stabilimento e dunque coronano l’intero lavoro portato avanti in questi anni con passione e pazienza. Per i festeggiamenti dei 10 anni, di certo non mancheranno le ultime tre birre premiate, ma ci saranno anche tutte le altre birre Mezzopasso alla spina.