La pescarese Rossella Calderoni vince la tappa di Porto Allegro di Miss Adriatico [FOTO]

La pescarese Rossella Calderoni ha vinto la tappa di Miss Adriatico in programma nel centro d'intrattenimento "Porto Allegro" di Montesilvano. Commessa, aspira ad un futuro nelle forze armate e nel tempo libero si diletta con le sfilate di moda.

A premiarla sono intervenuti la vicecampionessa italiana della cucina Daniela Sangiorgio ed il professionista dei fiori Giancarlo Marchegiani in una piacevole serata con 22 ragazze impegnate prima in abito elegante, poi in bikini ed infine in body olimpionico della "Falcone dolciaria", divisa ufficiale della 46° edizione del concorso patrocinato dal Consiglio Regionale d'Abruzzo. La vincitrice accede così di diritto alle finali di Miss Adriatico previste a Castilenti, Pescara e Francavilla. Le altre fasce sono andate nell'ordine ad Alisia Strugaru Miss Acqua & Sapone, Anna D'Incecco Miss intimo Unigross, Ilaria Di Lena e Giorgia Martinelli Miss caffè Mokambo, Valentina Casciaroli Miss Spiedì arrosticini, Rodmariel Belen Miss vini Lampato, Silvia De Amicis Miss pastificio Rustichella d'Abruzzo, Denise Sagliocco Miss DFA trasporti, Ludovica Arcopinto e Fabiana Gargarella Miss Martina gas.

Nel corso della manifestazione si sono esibiti la scuola Saida Dance di Montesilvano e Loreto diretta da Sami D'Amico e la scuola di ballo country con la West Family della maestra Manuela Di Clemente. Presente anche il vincitore del Festival della Melodia Maurizio Tocco accompagnato dal corpo di ballo del concorso di bellezza. Ospite d'onore dlla rassegna il cantautore di origini partenopee Genny Cusopoli. La Calderoni ha commentato:

"Ho realizzato un sogno un momento di felicità che voglio condividere con tutte le mie amiche di avventura e con gli organizzatori di Miss Adriatico che ci fanno sentire a casa". Prossimi appuntamenti del tour saranno il 21 agosto a Castilenti, il 22 a Pescara, il 30 a Francavilla ed il 2 settembre a Collecorvino per il galà di fine stagione.