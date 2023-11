Saltano gli spettacoli di Vincenzo Olivieri alla "Festa del Ritorno 2023" dei Gesuiti

Il programma con la "Festa del Ritorno 2023" in corso nella parrocchia Cristo Re ai Gesuiti resta invariato, ma i due appuntamenti del 3 del 5 novembre con “Non è mai troppo Abruzzo” prodotti dal Teatro Stabile d'Abruzzo del comico Vincenzo Olivieri non si terranno. A comunicare il rinvio è l'organizzazione.

Proseguono invece senza variazioni gli altri appuntamenti in programma. Sabato 4 novembre dalle 10 alle 12 l'associazione “CheSpettacolo” sarà impegnata nell'oratorio della parrocchia con il laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni tenuto da Antonella De Collibus e Lorenzo Guidi. Dalle 16 alle 18 invece Asia Chiavaroli e Denis Di Donato terranno un laboratorio di danze popolari. Dalle 21 nel teatro ci sarà lo spettacolo di artisti e parrocchiani il cui incasso sarà interamente devoluto in beneficenza.

Ultimo appuntamento quello di domenica 5 novembre: nell’oratorio, dalle 9.30 si potrà tornare a fare colazione insieme e parlare del valore dell’incontro e della socialità. Dalle 16 fino alle 18 gli Stupor Mundi Jesi terranno una nuova lezione di Improvvisazione Teatrale con Michael Bonelli.