Raf e Biagio Izzo fra i nomi dell'estate in arrivo a Silvi

Un'estate all'insegna dell'intrattenimento e degli eventi per tutti i gusti quella in arrivo anche a Silvi, dove l'amministrazione comunale ha annunciato i primi nomi degli artisti che si esibiranno fra luglio e agosto, anche se per i mesi di maggio e giugno sono previste diverse iniziative.

"Il 18 maggio arriverà la tappa casting di “Rumore Bim Festival”, omaggio a Raffaella Carrà. Maggio si chiuderà con i solenni festeggiamenti di S. Leone, patrono di Silvi con i tradizionali appuntamenti religiosi e civili. In luglio, come serate di punta, ci saranno il 19 luglio il cantautore Raf Live tour in Piazza dei Pini e il 27 luglio il comico, cabarettista, attore e commediografo Biagio Izzo che farà il suo spettacolo in Piazza Fermi. Ad agosto le stelle saranno Giorgio Prezioso, icona della musica Dance & elettronica italiana in Piazza dei Pini e il 25 in piazza Fermi il comico Giovanni Cacioppo.".

L'obiettivo, spiega l'amministrazione comunale, è rilanciare anche a fini turistici gli eventi e appuntamenti estivi, anche alla luce del grande successo del primo maggio con l'evento in piazza dei Pini che ha visto salire sul palco importanti dj a livello nazionale e internazionale, richiamando oltre 2.500 persone nonostante le condizioni climatiche incerte.