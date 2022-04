Fine settimana dedicato ai motori con il raduno delle Ferrari e la rievocazione del Circuito di Pescara

Sarà un fine settimana dedicato ai motori quello in arrivo a Pescara e nell'area metropolitana. Venerdì 8 aprile e sabato 9 aprile, infatti, si terrà all'Outlet Village di Città Sant'Angelo il raduno delle Ferrari organizzato dal club "Passione Rossa" con l'esposizione delle più belle e ricercate auto del Cavallino. Da anni ormai il club ha scelto l'Abruzzo come cornice per organizzare i suoi raduni, e quest'anno assume una valenza ancora più importante ed emozionate grazie alla concomitanza, domenica 10 aprile, della rievocazione del Circuito di Pescara di Formula 1, che resta ancora oggi il circuito automobilistico più lungo dove sia mai stata disputata una gara del massimo campionato dei motori. Il Circuito, che toccherà Pescara, Spoltore, Cappelle sul tavo e Montesilvano ha visto fra i protagonisti nella sua storia i grandi campioni come Nuvolari, Ascari, Fangio ed Enzo Ferrari, quest’ultimo vincitore della prima edizione del 1924 della Coppa Acerbo. Solo dopo la fine della seconda Guerra mondiale la competizione acquisirà la denominazione di Gran Premio di Pescara. Entrambi gli eventi fanno parte del Tour Rosso 22 “Tributo Coppa Pescara”.

Il tema che guiderà la tre giorni sarà quello dell'educazione al rispetto delle problematiche legate ai disabili e contro l’uso indiscriminato dei posteggi auto a loro riservati. L'evento è patrocinato dall'assessorato comunale allo sport di Pescara e ci saranno diversi eventi collaterali al raduno ed alla rievocazione del circuito, in collaborazione con le associazioni dei disabili che operano sul territorio e con il "Tour Rosso 22" che regalerà ai ragazzi “speciali” sessioni di giri sulle rosse di Maranello e gadgets. Nell'ambito dell'evento, gli equipaggi che interverranno, effettueranno una raccolta fondi per acquistare elettrodomestici da regalare all'Agbe che in questo periodo sta ospitando bambini provenienti dall'Ucraina. Il programma prevede venerdì 8 aprile: dalle ore 9,00 preview esposizione di equipaggi Ferrari all’interno dell’Outlet Città Sant’Angelo Village; sabato 9 aprile sempre all’interno dell’Outlet, dalla mattina fino alle ore 17,00, verrà organizzata una mostra statica degli equipaggi Ferrari con step dedicati alla sensibilizzazione sul tema della disabilità e sessioni di giri su Ferrari dedicati ai ragazzi disabili; domenica 10 aprile il tema della giornata è la rievocazione del “Circuito di Pescara”. Alle ore 9:30 Piazza della Rinascita (Pescara) – Mostra statica e saluto alle autorità, alle ore 11:30 piazza Duca degli Abruzzi Pescara dove il corteo delle Rosse percorrerà il “Circuito di Pescara” che attraversa i comuni di Pescara, Spoltore, Cappelle sul tavo e Montesilvano. Alle 14.30 giri su Ferrari dedicati ai clienti fortunati del Città Sant’Angelo Village Outlet che si saranno aggiudicati i giri messi in palio dal Club Ferrari “Passione Rossa".

Il Tour Rosso 22 “Tributo Coppa Pescara” è patrocinato dalla Provincia e Comune di Pescara, dai Comuni di: Montesilvano, Spoltore, Cappelle sul Tavo e Città Sant’Angelo e dagli assessorati allo Sport, associazionismo sportivo e attività Produttive, turismo e grandi eventi della città.