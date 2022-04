Per il primo maggio a Loreto Aprutino un raduno d'auto d'epoca e una mostra sulla Coppa Acerbo

Due importanti appuntamenti a Loreto Aprutino in occasione della festa dei lavoratori del primo maggio. Domani, infatti, l'old motors club d'Abruzzo ha organizzato assieme all'amministrazione comunale loretese, un raduno d'auto d'epoca e storiche. In concomitanza, verrà anche inaugurata la mostra permanente Arte e sogni” in Strada Santa Maria in Piano, dalle ore 9:30 dove saranno presenti le vetture del raduno. La mostra è dedicata alla Coppa Acerbo, la gara di Formula 1 che si disputava nel territorio pescarese e che portò alla ribalta i più grandi piloti dell'epoca. Le immagini e le opere sono a cura dell'artista Antef. Successivamente all'inaugurazione, partirà il corteo delle vetture fino in piazza Garibaldi dove sosteranno e potranno essere ammirate dagli appassionati e da tutti coloro che partecipranno all'iniziativa.