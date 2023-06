È ufficiale: nel 2024 il Pride Abruzzo si terrà a Pescara. La manifestazione, che durante il weekend appena trascorso ha colorato le strade di Chieti, si sposterà dunque nella nostra città per andare in scena il 29 giugno, come confermato dal consigliere comunale Pd Giovanni Di Iacovo, che ha partecipato all'evento teatino mettendo un po' di musica :

"Il Pride Abruzzo ha avuto uno straordinario successo, facendo registrare oltre seimila presenze - spiega - Quest’anno, come noto, si è svolto a Chieti, ma l’anno prossimo, per la prima volta nella storia, il corteo arcobaleno sarà a Pescara. La data è già stata fissata: 29 giugno 2024!".

Anche Eraclio, una delle drag queen che erano presenti al Pride teatino, è di Pescara. Tra poco più di 365 giorni tutto questo sarà possibile anche nel capoluogo adriatico, all'insegna della libertà di essere se stessi e dell'amore come diritto di tutti. Senza alcun condizionamento.