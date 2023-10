Tutti gli eventi del Pindaro Art & sound: il programma completo

Tutto pronto per l'edizione 2023 del Pindaro Art & sound. Appuntamento il 6 e 7 ottobre. Diffuso il programma completo dell'evento, organizzato dall'associazione Partecipazione attiva studentesta, patrocinato dal Comune di Pescara. L'area interessata sarà quella del parcheggio antistante il tribunale, di fianco alla sede pescarese dell'università d'Annunzio di Chieti - Pescara in viale Pindaro. La presidente dell'associazione Carla Russo:

“Abbiamo voluto fortemente riproporre il Festival di viale Pindaro, realizzato interamente dalle studentesse e dagli studenti dell’Università D’Annunzio. Saranno due giorni di musica, cultura e partecipazione, per dare voce alla comunità studentesca e far sì che emergano i problemi strutturali ed organizzativi del nostro polo. Inoltre, vogliamo far vivere l’università non solo come luogo di formazione, ma anche come luogo di socialità e di incontro tra gli studenti e le studentesse.”

Il programma: venerdì 6 ottobre alle 17,30 apertura spazio banchetti associativi, zona food e drink; dalle 18 alle 20 contest di break dance organizzato dall'associazione Grow up; 21,30 concerto live dj Graff; 23 dj set finale.

Sabato 7 ottobre alle 16 talk in collaborazione con i docenti dei dipartimenti del polo di Pescara: "Università sostenibile, scelte di oggi per domani"; 17,30 apertura spazio, banchetti associativi, zona food e drink; ore 18 live painting organizzato dall'associazione "Manisporche" sul tema della sostenibilità e dj set Trama trama trama; 19,30 live Pier; 21,30 live Marta Tenaglia; 22,30 main artist - Mundial; 23,45 dj set finale.