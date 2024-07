Pianella estate 2024: il cartellone degli eventi tra cultura, divertimento e tradizione

La giunta comunale di Pianella ha approvato il programma degli eventi estivi “Pianella estate 2024”. Il cartellone si presenta come un ricco mosaico di iniziative culturali, sportive ed enogastronomiche che promettono di animare l'estate pianellese per turisti e visitatori.

Frutto di una sinergia virtuosa tra l'amministrazione comunale e le numerose associazioni attive sul territorio, il cartellone offre un ventaglio ampio di appuntamenti che animeranno non solo il capoluogo Pianella, ma anche le frazioni di Cerratina e Castellana. Da giugno a settembre, le piazze, i parchi e i luoghi più suggestivi del comune si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto per ospitare concerti, rappresentazioni teatrali, eventi culturali, feste patronali, sagre della tradizione locale, proiezioni cinematografiche all'aperto, tornei sportivi e degustazioni enogastronomiche.

Non mancheranno appuntamenti dedicati alla cultura e all'arte, come le serate dell'Università della Terza Età, i laboratori creativi al Museo dell'Artigianato Ceramico Abruzzese, le mostre presso il Palazzo della Cultura. Tantissimi inoltre gli appuntamenti enogastronomici e musicali organizzati dalla Pro Loco e dalle diverse associazioni locali.

Il Sindaco Taddeo Manella commenta soddisfatto: "Il cartellone 'Pianella estate 2024' rappresenta la vitalità e la ricchezza culturale della nostra comunità. Abbiamo lavorato per offrire un programma che valorizzi le nostre tradizioni, promuova la cultura e crei momenti di svago per tutte le età. L’obiettivo è quello di confermare Pianella come un polo di attrazione turistica per l'intera area vestina per quest’estate."

L'assessore Anna Bruna Giansante, responsabile del progetto, esprime grande entusiasmo: "Il cartellone degli eventi estivo è il risultato di un lavoro di squadra straordinario. La varietà e la qualità degli eventi in programma dimostrano la vivacità del nostro tessuto associativo e la capacità di fare rete per il bene della comunità. Siamo certi che questa offerta saprà attrarre non solo i nostri concittadini, ma anche numerosi visitatori dai comuni limitrofi e turisti. Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni e ai volontari che hanno contribuito con passione e dedizione alla realizzazione di questo ambizioso progetto."

L'assessore sottolinea inoltre il successo delle attività estive promosse dagli uffici dei servizi sociali. La colonia marina per anziani, la colonia marina per ragazzi e i campus estivi hanno registrato un'ampia partecipazione, confermando l'attenzione dell'Amministrazione verso tutte le fasce d'età della popolazione.

Il programma dettagliato degli eventi è disponibile sul sito web del comune di Pianella, sui canali social ufficiali e presso gli uffici comunali. Si consiglia ai cittadini e ai visitatori di consultare regolarmente questi canali per eventuali aggiornamenti o modifiche al programma.