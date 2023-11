Fine settimana con il "Pet village tour" nel centro commerciale Borgo d'Abruzzo a Villanova di Cepagatti

Due giorni dedicati ai cani nel centro commerciale Borgo d'Abruzzo di Villanova di Cepagatti con il "Pet village tour". Appuntamento il 18 e 19 novembre per l'iniziativa che coinvolge la Lega del Cane sezione di Francavilla al Mare e il centro cinofilo Doggielandia, la dottoressa Anna Amicone, l’educatore cinofilo Gianpietro Panzetti in collaborazione con Valeria Berardinelli Dog Photography, il Centro servizi pet toelettatura L’Arca di Noè di Chieti, Simbiosi Aps & Centro Harmonia, Omniagioia di Pescara, l’associazione l’Altra parte del Guinzaglio Odv di Chieti, l’Ambulatorio veterinario Mida di Villaraspa di Spoltore, la isa Protezione Civile - Unità Cinofile, la Solidago Aps di Pescara. L'evento è organizzato dall’agenzia Freddiebrand ed è patrocinato dal Comune di Cepagatti.

Il "Pet Village Tour" è un villaggio dedicato agli amanti dei cani, progettato per offrire un'esperienza completa e coinvolgente. Gli esperti del settore guideranno i partecipanti gratuitamente attraverso una serie di attività coinvolgenti: dimostrazioni di discipline sportive e di addestramento con esperti cinofili che condurranno dimostrazioni di varie discipline sportive e di addestramento. I visitatori avranno l'opportunità di far provare ai loro cani queste attività sotto la guida degli esperti. Saranno presenti stand informativi per divulgare le varie attività tematiche presenti nel territorio, come sport acquatici, servizi di dog wedding, e altro ancora.

Un'area dedicata per scatti fotografici con i nostri amici a quattro zampe e una mostra fotografica per celebrare la bellezza e la vitalità dei cani. Esperti veterinari offriranno consulenze sulla

salute del cane, informazioni sulla sterilizzazione e altri servizi medici essenziali per gli amici a quattro zampe.

Una sezione informativa e dimostrativa condotta dalla protezione civile, mostrerà tecniche di salvataggio in acqua, ricerca sotto le macerie e ricerca in superficie. Presente anche un'area dedicata all'associazionismo per l'adozione

di cani e alla raccolta fondi con associazioni locali impegnate nel benessere degli animali. Le attività si svolgeranno dalle 16 alle 19,30.