Per la "Settimana del patrimonio" Italia Nostra organizzata una visita guidata nel parco ex viviao a Zanni

Interessante iniziativa organizzata dalla sezione di Pescara di Italia Nostra nell'ambito della "Settimana del patrimonio" indetta su tutto il territorio nazionale. Sabato 18 maggio, dalle 10 alle 13, ci sarà una passeggiata con visita guidata nel parco ex vivaio comunale di Pescara in strada Zanni.

La visita avrà inizio alle ore 10 partendo dall'ingresso del Parco. Termine della visita prevista per le ore 13. Parteciperà il naturalista Guido Morelli, mentre il biologo Giovanni Damiani illustrerà la proposta: "Riutilizzo del vivaio comunale di Pescara per una gestione innovativa e sostenibile del verde urbano e per la difesa e la promozione della biodiversità vegetale". La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione.+